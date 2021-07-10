Франк Рибери: я ожидал большего уважения от «Фиорентины»

Полузащитник Франк Рибери высказался о своём уходе из «Фиорентины».
«Два года с «Фиорентиной», болельщиками и этим городом были замечательными, потому что, несмотря на трудности, я встретил много замечательных людей. Мне жаль, я хотел остаться ещё на один год с «Фиорентиной», но такова судьба. Я всегда был в распоряжении команды и старался выложиться на полную. Я хотел остаться во Флоренции, но ситуация была непростой. Я никогда не критиковал клуб, у меня хорошие воспоминания о клубе. Я хотел бы остаться в Серии А, но пока ничего не знаю о своём будущем. Мне было нелегко. Я отдавал все силы за команду. Однако, мне никто ничего не говорил и не звонил в течение трёх или четырёх недель. Я ожидал большего уважения, но это жизнь», — приводит слова Рибери Football Italia со ссылкой на Toscana TV.
Рибери перешёл в «Фиорентину» в 2019 году, а до этого на протяжении 12 лет защищал цвета «Баварии». В ходе карьеры также выступал за «Марсель», «Галатасарай» и ряд команд на родине. В минувшем сезоне хавбек провёл 29 матчей в итальянской Серии А, забил два гола и отдал шесть результативных передач.
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