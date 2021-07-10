Ван Гал считает, что Мбаппе и Неймар не играют на команду

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Луи ван Гал высказался о нападающих «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе и Неймаре.

«Физически и технически Мбаппе фантастический игрок. Но тактически он ещё не на самом высоком уровне. Когда ты мог бы сделать пас, а идёшь в дриблинг и теряешь мяч, что часто с ним случается, играет ли он в этот момент за команду? Я задаю себе такой же вопрос.

Ты должен уметь справляться со своим статусом, руководить теми, кто вокруг тебя. Скромен ли ты? Как влияешь на своих партнёров по команде? Как вы думаете, Неймар играет на команду? Я в это не верю. Мне нравятся игроки, которые способны управлять теми, кто вокруг них», — приводи слова ван Гала Get French Football News.

Последним клубом в тренерской карьере ван Гала был «Манчестер Юнайтед», который специалист покинул в 2016 году. Нидерландский специалист возглавлял такие команды, как «Аякс», «Барселона» и «Бавария».