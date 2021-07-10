Колумбия впервые выиграла матч Кубка Америки благодаря голу в компенсированное время

Сегодня, в субботу, 10 июля, состоялся матч за третье место Кубка Америки, в котором национальная команда Колумбии встречалась со сборной Перу. Встреча прошла в Бразилиа на стадионе «Манэ Гарринча – Национальный» и завершилась победой колумбийцев со счётом 3:2.

Победу Колумбии в этой игре принёс забитый мяч полузащитника Луиса Диаса, который состоялся на четвёртой компенсированной к матчу минуте. Как сообщает Mister Chip в «Твиттере», впервые за 105 лет Колумбии удалось выиграть матч Кубка Америки благодаря голу в добавленное время. Самое близкое к этому достижение датируется 2004 годом, когда гол Эдиксона Переа на 89.35 в ворота Боливии принёс колумбийцам победу в матче.

Напомним, в финале Кубка Америки сборная Аргентины встретится с Бразилией. Матч состоится 11 июля.