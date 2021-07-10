Шкурин: учитывая то, какой тренер сейчас в «Динамо», шанс проявить себя увеличивается

21-летний белорусский форвард московского ЦСКА Илья Шкурин, перешедший на правах аренды в киевское «Динамо», рассказал об ожиданиях от перехода в новый клуб.

«Переход в киевское «Динамо» — это большая возможность, хорошая лига, клуб-чемпион с богатейшей историей. Несмотря на то, что в первую очередь это большая возможность, в то же время – это и большая ответственность, и какая она большая я прекрасно осознаю.

Тренировочная база и условия – потрясающие, куча полей. Добавить нечего, тут всё шикарно. Учитывая то, какой тренер сейчас в «Динамо», шанс заиграть и проявить себя увеличивается.

Ожидания от работы с Луческу? В первую очередь, достичь всех необходимых командных результатов, которые ставит перед собой киевское «Динамо», а затем развиваться самому и возможно выйти на другой уровень. Уверен, что мне помогут здесь», — сказал Шкурин в интервью клубному каналу киевского «Динамо» на YouTube.

В сезоне-2020/2021 Шкурин провёл за армейцев 14 матчей, в которых отличился три раза. Контракт белорусского игрока рассчитан до лета 2024 года.