«Барселона» и «Атлетико» могут провернуть сенсационный обмен игроками

Каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико» готовы совершить обмен звёздными футболистами – «матрасников» может покинуть 26-летний испанский полузащитник Сауль Ньигес, а в обратном направлении готов проследовать французский форвард Антуан Гризманн. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Mundo Deportivo.
В последние месяцы имя Сауля было тесно связано с возможным уходом из «Атлетико» после того, как футболист стал менее значимой фигурой в иерархии игроков Диего Симеоне на сезон-2021/2022. В результате этой неопределённости с ролью игрока футболистом заинтересовались в Англии, а если быть точнее, то «Ливерпуль», который готов сделать предложение по игроку.
Однако, несмотря на слухи о возможном переезде в Англию, согласно последней информации «Атлетико» и «Барселона» рассматривают возможность потенциального обмена Сауля на Гризманна.
Рональд Куман хочет сократить зарплатный фонд сине-гранатовых, а уход Гризманна может сильно упростить задачу, но «Атлетико» может потребовать ещё € 20 млн за Сауля.
В минувшем сезоне Антуан Гризманн принял участие в 51 встрече за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами. На счету Сауля два гола и один ассист в 41 матче за «Атлетико» в сезоне-2020/2021.
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