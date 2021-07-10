Виктор Гусев назвал символическую сборную Евро-2020 и включил лишь одного игрока из Италии

Комментатор Виктор Гусев в своём «фейсбуке» назвал символическую сборную чемпионата Европы – 2020. Он конкретизировал, что составляет её до финального матча.



Вратарь: Ян Зоммер (Швейцария);



Защитники: Кайл Уолкер, Гарри Магуайр (оба – Англия), Джорджо Кьеллини (Италия), Йоаким Мехле (Дания);



Полузащитники: Поль Погба (Франция), Эмиль Форсберг (Швеция), Кевин Де Брёйне (Бельгия);



Нападающие: Рахим Стерлинг, Гарри Кейн (оба – Англия), Патрик Шик (Чехия);



Тренер: Роберто Манчини (Италия).



Финальный матч Евро-2020 между сборными Англии и Италии пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



В полуфинале Евро сборная Англии в дополнительное время одолела Данию (2:1). В свою очередь национальная команда Италии переиграла Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен).

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