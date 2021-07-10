На «Уэмбли» во время финала Евро-2020 может оказаться миллионы летающих муравьёв

Миллионы летающих муравьёв могут оказаться на стадионе «Уэмбли» во время финального матча чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия, сообщает Sky News.
По информации источника, рой насекомых был зафиксирован на снимках с радаров, опубликованных метеорологической службой. Большое скопление летающих насекомых обнаружено над значительной частью территории Лондона, включая район Уэмбли. Отмечается, что не существует единого «дня летающих муравьёв» — это период с июня по сентябрь, во время которого создаются подходящие условия для спаривания насекомых во время полёта.
Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится завтра, 11 июля, на стадионе «Уэмбли». Начало встречи — в 22:00 мск. В полуфинале Евро сборная Англии в дополнительное время одолела Данию (2:1). В свою очередь национальная команда Италии переиграла Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен).
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