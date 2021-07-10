Алексей Миранчук поделился фотографией из тренажёрного зала

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук опубликовал в своём «инстаграме» фотографию из тренажёрного зала. Футболист продемонстрировал процесс подготовки к новому сезону.

Сезон-2020/21 стал первым в черно-синей форме для Алексея Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не только забил хотя бы один гол во всех соревнованиях, в которых принимал участие, но и сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провёл 31 игру во всех соревнованиях (25 в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две голевые передачи.



Официальная статистика в Серии А: сыграл 745 минут, пробегал в среднем 5,22 км за игру, нанёс 17 ударов, создал 9 голевых моментов, отдал 5 ключевых передач, вернул владение 23 раза, заработал на себе 20 фолов. По итогам сезона Миранчук также попал в состав сборной России для участия в чемпионате Европы. Он выиграл награду «Игрок месяца» в январе, за него в официальных соцсетях проголосовали болельщики.