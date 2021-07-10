Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук поделился фотографией из тренажёрного зала

Алексей Миранчук поделился фотографией из тренажёрного зала
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук опубликовал в своём «инстаграме» фотографию из тренажёрного зала. Футболист продемонстрировал процесс подготовки к новому сезону.

Сезон-2020/21 стал первым в черно-синей форме для Алексея Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не только забил хотя бы один гол во всех соревнованиях, в которых принимал участие, но и сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провёл 31 игру во всех соревнованиях (25 в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две голевые передачи.

Официальная статистика в Серии А: сыграл 745 минут, пробегал в среднем 5,22 км за игру, нанёс 17 ударов, создал 9 голевых моментов, отдал 5 ключевых передач, вернул владение 23 раза, заработал на себе 20 фолов. По итогам сезона Миранчук также попал в состав сборной России для участия в чемпионате Европы. Он выиграл награду «Игрок месяца» в январе, за него в официальных соцсетях проголосовали болельщики.

Новость по теме
«Аталанта» выплатила «Спартаку» меньше половины суммы за воспитание Миранчука
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021