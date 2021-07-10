Алексей Миранчук поделился фотографией из тренажёрного зала

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук опубликовал в своём «инстаграме» фотографию из тренажёрного зала. Футболист продемонстрировал процесс подготовки к новому сезону.
Сезон-2020/21 стал первым в черно-синей форме для Алексея Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не только забил хотя бы один гол во всех соревнованиях, в которых принимал участие, но и сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провёл 31 игру во всех соревнованиях (25 в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две голевые передачи.
Официальная статистика в Серии А: сыграл 745 минут, пробегал в среднем 5,22 км за игру, нанёс 17 ударов, создал 9 голевых моментов, отдал 5 ключевых передач, вернул владение 23 раза, заработал на себе 20 фолов. По итогам сезона Миранчук также попал в состав сборной России для участия в чемпионате Европы. Он выиграл награду «Игрок месяца» в январе, за него в официальных соцсетях проголосовали болельщики.
- 10 июля 2021
-
10:26
-
10:19
-
10:02
-
10:01
-
09:53
-
09:51
-
09:41
-
09:36
-
09:30
-
09:22
-
08:54
-
07:40
-
07:26
-
07:06
-
06:55
-
06:39
-
06:26
-
06:04
-
05:25
-
05:09
-
04:59
-
04:45
-
04:17
-
04:05
-
03:52
-
03:12
-
01:48
-
01:23
-
00:45
-
00:40
-
00:28
-
00:18
-
00:04
- 9 июля 2021
-
23:56
-
23:10