Масоэро: Кержаков произвёл на меня впечатление умного, эрудированного и приятного человека

Новичок «Нижнего Новгорода» защитник Лукас Масоэро рассказал о знакомстве с главным тренером команды Александром Кержаковым, а также поделился мнением о домашнем стадионе нижегородцев.

«Успел пообщаться с тренером. Он играл в «Севилье» и прекрасно говорит по-испански. Главный тренер произвёл на меня впечатление умного, эрудированного и приятного человека.



В Аргентине и Болгарии я никогда не играл на таких стадионах, как в Нижнем Новгороде. А эта арена произвела на меня неизгладимое впечатление. Знаю, что здесь на чемпионате мира в 2018 году был великий Марадона. Это хороший знак. Я буду играть за «Нижний» и очень надеюсь, что всё сложится для нас наилучшим образом», — приводит слова Масоэро пресс-служба «Нижнего Новгорода».