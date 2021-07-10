Ребров: странно, что Шунина после Бельгии заменили. Зачем было говорить, что он основной?

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров прокомментировал игру вратарей из России на чемпионате Европы – 2020.



«Я ни в коем случае не хочу опускаться до риторики «Иди сам встань в раму», но момент с Шуниным действительно сложно прочувствовать до конца, если вы никогда не вставали в ворота.



Часто же такие удары залетают в сетку просто напрямую, никого не касаясь. Мяч пролетает сквозь игроков, а вратарь до конца ждёт и не может нормально подготовить себя к броску. Ведь только в последний момент понимаешь, заденет ли он кого-то в полете и где в итоге окажется.



На мой взгляд, в этот мяч было вообще тяжело сыграть, а Шунин его всё-таки отбил. Вот если бы он напрямую заскочил в ворота, то другое дело, а здесь считаю, что он сделал максимум. У него было слишком мало времени на обработку информации, чтобы поймать мяч или отбить его надёжнее.



Ещё для меня странно, что Шунина после Бельгии заменили. Зачем тогда перед Евро столько раз говорить, что Шунин основной? Если тренер так заявляет, если он уверен в себе, то надо доверять футболисту. Мне кажется, надо либо сразу было делать ставку на Сафонова, либо доверять Шунину дальше. Такие действия говорят о том, что Черчесов не был уверен в своём решении», — цитирует Реброва Sports.ru.

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