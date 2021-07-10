Хавбек «Барселоны» Карлес Аленья стал игроком «Хетафе»

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья перешёл в «Хетафе», сообщается на официальном сайте каталонского клуба.



В соглашении между сторонами прописана опция обратного выкупа футболиста каталонцами. Также согласно условиям контракта «Барселона» получит 50% от любой будущей продажи полузащитника.

Аленья — воспитанник «Барселоны». Во второй половине прошлого сезона 23-летний полузащитник выступал за «Хетафе». Аленья принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, забил два гол и отдал две результативные передачи.

Напомним, «Барселона» набрала в 38 матчах 79 очков и заняла третье место в турнирной таблице Примеры сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал мадридский «Атлетико» (86). В тройку лидеров турнира также вошёл «Реал» (84).