Экс-защитник «Ростова» Арсений Логашов перешёл в «Кубань»

Экс-защитник «Ростова» Арсений Логашов подписал контракт с «Кубанью», сообщает пресс-служба клуба Футбольной национальной лиги.



Арсений Логашов — воспитанник московского «Спортакадемклуба». В 2009 году Логашов перешёл в «Химки». Следующие два сезона подмосковная команда провела в ФНЛ, а Арсений отыграл 37 матчей и получил приглашение в «Анжи», который только начинал строить свой беспрецедентный проект. Летом 2013-го года защитник подписал контракт с московским «Локомотивом» сроком на 4 года. Однако «железнодорожники» сразу же отдали игрока в аренду в «Ростов», где тот он стал игроком основного состава. А в 2018 году футболист подписал с ростовчанами полноценный контракт.



В минувшем сезоне Логашов на правах аренды выступал за «Химки». Арсений провёл в Российской Премьер-Лиге за подмосковную команду семь матчей.

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