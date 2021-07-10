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Экс-игрок сборной Англии Пол Маринер скончался на 69-м году жизни

Экс-игрок сборной Англии Пол Маринер скончался на 69-м году жизни
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Бывший нападающий сборной Англии по футболу Пол Маринер скончался в возрасте 68 лет, сообщает пресс-служба национальной команды.

«Мы выражаем соболезнования семье, друзьям и бывшим клубам Пола Маринера», — говорится в сообщении пресс-службы сборной Англии на странице в «Твиттере».

Напомним, Маринер выступал за национальную команду Англии с 1977 по 1985 год и в 35 матчах забил 13 голов. На клубном уровне футболист играл за «Плимут Аргайл», «Ипсвич Таун», «Арсенал», «Портсмут». Вместе с «Ипсвичем» Маринер становился обладателем Кубка Англии (1978) и Кубка УЕФА (1981).После завершения профессиональной карьеры Маринер начал тренерскую деятельность и работал в «Нью-Инглэнд Революшн», «Плимуте» и «Торонто».

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