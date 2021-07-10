«Зенит» пожелал Андрею Лунёву новых трофеев и сухих матчей

«Зенит» обратился с благодарностью к вратарю Андрею Лунёву и пожелал ему удачи в леверкузенском «Байере».



«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Андрея Лунева за время, проведённое в Петербурге, желает удачи, новых трофеев и как можно больше сухих матчей!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».



Напомним, этим летом у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.



На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России, однако в заявку национальной команды на чемпионат Европы — 2020 экс-голкипер «Зенита» не попал.



В минувшем розыгрыше Бундеслиги леверкузенский «Байер» занял шестое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 34 матчах чемпионата Германии.

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