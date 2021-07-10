Лионель Месси поделился общей фотографией сборной Аргентины перед финалом Кубка Америки

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал в своём «инстаграме» новую фотографию. На ней запечатлены все футболисты и тренерский штаб национальной команды.
В финале Кубка Америки сборной Аргентины, которая в серии пенальти обыграла Колумбию (1:1, 3:2 в с.п.), предстоит сыграть с национальной командой Бразилии, которая в своём полуфинале одолела Перу (1:0). Решающий матч состоится в ночь на 11 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.
Нападающий сборной Бразилии Неймар ранее назвал Аргентину желаемым соперником по финалу Кубка Америки — 2021, а также выразил уверенность, что трофей достанется его команде. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал слова нападающего сборной Бразилии Неймара про победу над Аргентиной в финале Кубка Америки — 2021 и заявил, что будет очень равная и сложная игра.
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