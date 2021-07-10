Дмитрий Парфенов подвёл итоги второго сбора тульского «Арсенала»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов подвёл итоги второго сбора клуба.



«Мы работаем в потрясающих условиях, и всю ту работу, которую планировали, нам удаётся выполнять в ходе тренировочного процесса. Единственное, не все игроки смогли полностью провести все три сбора. У нас был ряд футболистов, получивших травмы в прошлом сезоне, и нам пришлось лечить их уже в рамках подготовки к новому чемпионату. Конечно, хотелось избежать этих моментов, но это футбол, от травм никто не застрахован. В последние две недели необходимо наработать оптимальные сочетания и взаимодействия между игроками и опробовать их в контрольных матчах с «Карабахом» и «Викторией». Вы сами видите, спарринг-партнеры серьёзные, все клубы будут выступать в еврокубках, но сыграть против них в оптимальном составе нам пока не довелось. Надеюсь, к заключительным матчам команда подойдет без травмированных.



Футболисты выполняют большой объём работы, но без свежести показать себя под нагрузками очень сложно. Надо учесть, что к двум первым играм мы ребят не подводили, двигались в нужном нам режиме. До старта чемпионата остается две недели: как раз к заключительным встречам на сборах постараемся подвести игроков целенаправленно. Объём на тренировках постепенно будет уходить, а интенсивность продолжит расти. Как я уже говорил, у нас возникли проблемы с составом, но как раз в такие моменты необходимо доставать из себя последнее и терпеть. А ещё вопрос концентрации, его никто не отменял», — цитирует Парфёнова пресс-служба клуба.

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