Андрей Талалаев рассказал о задачах Яя Туре в «Ахмате»
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, какие функции выполняет Яя Туре в штабе грозненского клуба.
«У нас вообще очень интернациональный штаб. Тренер по физподготовке — итальянец, аналитик — украинец, физиотерапевт из Португалии. Яя Туре ведет три направления. Это анализ соперников, работа с молодёжью, плюс он знает, что такое победный дух. Он нам в большей степени для этого и нужен, чтобы команду не болтало и она могла планомерно идти по ходу сезона. Ну и в переговорах. Сейчас разговаривали с футболистом сборной Марокко, который играет в чемпионате Нидерландов. Туре объяснил ему, что ему лично комфортно в команде, и парень дал согласие. Сейчас будет с нами на сборе», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».
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