«Зенит» интересуется защитником «Байера»
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Защитник леверкузенского «Байера» Жонатан Та может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает журналист Альберт Вайсс на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, в услугах 25-летнего футболиста заинтересованы «Зенит» и лондонский «Арсенал». Сообщается, что английский клуб готов заплатить за трансфер Та € 20 млн.
В минувшем сезоне Та принял участие в 27 матчах чемпионата Германии и забил один гол. Немецкий защитник также провёл 13 встреч за национальную команду Германии. Ранее Та выступал за «Гамбург» и дюссельдорфскую «Фортуну».
Напомним, ранее в «Байер» перешёл российский голкипер Андрей Лунёв, выступавший за «Зенит». Соглашение футболиста с леверкузенской командой рассчитано до 2023 года.
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