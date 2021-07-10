Алексей Березуцкий рассказал, когда Никола Влашич вернётся в расположение ЦСКА
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Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о сроках возвращения полузащитника Николы Влашича в расположение клуба.
«Мы его ждём, он приедет на сбор в Австрию. Естественно, мы дали ему отдохнуть после сборной, он задержался там больше всех. Никола — большой профессионал. То, что он сейчас работает, и работает усердно, это 100 процентов. 13 июля он присоединится к команде, и мы вместе полетим в Москву», — сказал Березуцкий в интервью клубной пресс-службе.
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.
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