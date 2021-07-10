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Руй Витория отреагировал на слухи об обвинении в адрес Квинси Промеса

Руй Витория отреагировал на слухи об обвинении в адрес Квинси Промеса
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория отреагировал на слухи об обвинении в адрес нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Фейк ли обвинение Промеса? О подобных вещах я хотел бы говорить, располагая большим количеством фактов. Сейчас их у меня нет. Квинси находится в расположении команды и готовится к сезону. Надеюсь, что клуб окажет игроку поддержку в отношении всех проблем, которые будут возникать», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

Ранее появилась информация, что прокуратура Нидерландов хочет привлечь к ответственности нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который обвиняется в нанесении ножевых ранений.

В конце 2020 года стало известно об инциденте с участием Промеса, произошедшем в июле прошлого года. Квинси побывал на семейной вечеринке, во время которой один из гостей был серьёзно ранен и получил травму колена. Пострадавший обратился в полицию только осенью, после чего началось расследование. Промеса арестовали, а затем освободили.

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