Федотов: «Сочи» потерял семь человек. Заболотный и Мевля были очень важны

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал трансферную работу клуба и поделился ожиданиями от предсезонного турнира.



«У нас появились новые футболисты, их нужно привести к одному знаменателю — и тактически, и физически. И для нас, как нельзя, кстати, такой турнир



Мы потеряли семь человек. Кто-то нам был очень важен: Заболотный, Мевля. Мы должны проверить новичков в боевых реалиях. Задача — подготовиться.



Мы работаем, чтобы показывать своё мастерство, свой класс. По Мевле всегда много слухов. Если бы футболист имел большое желание остаться, он бы остался. Его желание играть в Европе перевесило то хорошее предложение, которое от нас поступило. Сейчас мы не знаем, где он. Новости, что Мевля присоединился к какому-то клубу не было», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

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