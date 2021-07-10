Федотов: «Сочи» потерял семь человек. Заболотный и Мевля были очень важны

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал трансферную работу клуба и поделился ожиданиями от предсезонного турнира.
«У нас появились новые футболисты, их нужно привести к одному знаменателю — и тактически, и физически. И для нас, как нельзя, кстати, такой турнир
Мы потеряли семь человек. Кто-то нам был очень важен: Заболотный, Мевля. Мы должны проверить новичков в боевых реалиях. Задача — подготовиться.
Мы работаем, чтобы показывать своё мастерство, свой класс. По Мевле всегда много слухов. Если бы футболист имел большое желание остаться, он бы остался. Его желание играть в Европе перевесило то хорошее предложение, которое от нас поступило. Сейчас мы не знаем, где он. Новости, что Мевля присоединился к какому-то клубу не было», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.
- 10 июля 2021
-
15:06
-
14:58
-
14:53
-
14:47
-
14:42
-
14:41
-
14:35
-
14:18
-
13:56
-
13:55
-
13:40
-
13:36
-
13:26
-
13:16
-
13:02
-
12:59
-
12:47
-
12:38
-
12:31
-
12:16
-
12:15
-
11:59
-
11:48
-
11:42
-
11:41
-
11:23
-
11:12
-
11:07
-
10:56
-
10:46
-
10:26
-
10:19
-
10:02
-
10:01
-
09:53