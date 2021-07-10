Черевченко: обозначил руководству позиции, на которые необходимы игроки. Но нужно время
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко на пресс-конференции в преддверии старта Кубка Матч Премьер рассказал о проблемах команды.
«Есть такая проблема, что вся атака, все основные игроки, которые приносили результат, покинули клуб по тем или иным причинам. Я обозначил руководству те позиции, на которые нам необходимы игроки. У нас есть время до конца трансферного окна. Трансферы будут не сегодня, не завтра. На это нужно время. Кто есть — тот есть. Таким составом будем начинать турнир», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.
Сегодня, 10 июля, казанский «Рубин» сыграет с подмосковными «Химками» в матче первого тура предсезонного турнира. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки». Начало матча — в 17:00 мск.
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