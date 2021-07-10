Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов получил травму в товарищеском матче и был заменён

В товарищеском матче «Нюрнберг» встречается с «Краснодаром». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Енбах» в Енбахе (Австрия). К перерыву счёт 0:0.



В середине первого тайма встречи после столкновения с соперниками повреждение получил голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов, сообщает пресс-служба клуба. Врачи оказали ему помощь, он вернулся в ворота, однако в следующем игровом эпизоде попросил замену. Вместо него на поле вышел Станислав Агкацев.

В минувшем сезоне «Краснодар» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 турах команда набрала 41 очко. От зоны еврокубков «быков» отделили 12 очков, от зоны вылета — 19. В ходе сезона у коллектива сменился главный тренер — вместо Мурада Мусаева краснодарцев возглавил Виктор Гончаренко, который до этого работал в ЦСКА.