Маклаков: подарите вакцинированным болельщикам «Спартака» возможность попасть на футбол

Актёр Алексей Маклаков, болеющий за московский «Спартак», высказался о коронавирусных ограничениях.



«В феврале я прошёл полный курс вакцинации, в августе ревакцинируюсь. Думал, что теперь я обрёл возможность посещать все мероприятия, которые проводятся в нашей стране, где привитые люди могут спокойно их посещать. А тут я узнаю, что даже с прививкой и qr-кодом я могу не попасть на спортивное соревнование, потому что сокращено количество зрителей до 500 человек.



Разъяснений по этому вопросу Роспотребнадзор до сих пор не дал. И в этом проблема. Если разъяснений не будет и всё останется как есть, то вопрос: зачем я вообще делал прививку? Нам должны дать обширный ответ. Огромное количество фанатов «Спартака» поставили себе вакцину только ради того, чтобы посещать матчи своей любимой команды. Ситуация зависла в воздухе, что делать — никто не понимает.



Все люди понимают, что прививка — способ защиты от этой болезни. Но какие права у вакцинированных? Нам их не разъясняют. Если этого сделано не будет, то зачем это всё было нужно? Ответа-то нет. Они наносят огромный моральный ущерб. Они ставят под сомнение президента страны, который просит меня поставить прививку, чтобы спасти жизни. Я спасаю, но подарите вакцинированным болельщикам заслуженную возможность попасть на футбол», — сказал Маклаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.