А. Березуцкий: называю Щенникова игроком «Интера». До меня дошло, что он будет играть там

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Георгия Щенникова в «Интер».

«Можно ли болельщикам ждать новых игроков? Можно ждать всего, что угодно, и произойти может все, что угодно. Я, к счастью, не читаю прессу и не знаю о слухах. То, о чём мне говорят, — очень старые и не правдивые слухи.

На тренировках называю Щенникова игроком «Интера»? Это правда, это то, что до меня дошло — что скоро он будет играть там. Поэтому у меня выхода нет — если «Интер» и «Милан» интересуются Жориком, тут ничего не поделать», — пошутил Березуцкий в интервью пресс-службе ЦСКА.

Сообщалось, что Георгий Щенников может стать частью сделки по переходу защитника «Интера» Далберта в московский клуб. «Интер», как сообщалось, просит € 6-7 млн за переход Далберта. Армейцы могут предложить итальянскому клубу обмен на Щенникова, чей контракт заканчивается в 2023 году.