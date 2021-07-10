А. Березуцкий: диджеем в раздевалке был Кучаев, но пошёл рэп, и пришлось его поменять

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о своём отношении к включению музыки в раздевалке перед матчами армейцев.

«Музыка в раздевалке перед матчем? Я не против. Если они хотят поставить музыку, великолепно. Как футболисты готовятся в раздевалке к матчу, меня сильно не интересует. Ребята решили, что колонка и музыка будет неплохо, я не возражаю.

Были вначале вопросы по репертуару, пошёл рэп, и пришлось чуть отредактировать, найти другого диджея. Диджеем, как я понимаю, был Кучаев, но мы поменяли его на Кирилла Анатольевича Набабкина, и музыка стала лучше. Если бы сегодня был Игорь Владимирович, все знают, что бы играло», — сказал Березуцкий в интервью пресс-службе ЦСКА.