Кейн — о «Уэмбли»: нет лучшего места, где сборная Англии завоюет свой второй трофей

Форвард сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от матча финала Евро-2020 с Италией, который состоится на «Уэмбли».

«То, что финал состоится на «Уэмбли», делает это событие ещё более значимым. Наши болельщики будут петь и поддерживать нас — атмосфера будет незабываемой! Так что нет лучшего места, где мы завоюем свой второй трофей. Это важнейший момент в истории страны. Эмоции будут бить через край — уверен, придётся и понервничать. Просто нужно выйти на поле, напитаться энергией трибун и использовать это по максимуму.



Не будем забывать, что в 1966 году Англия стала чемпионом мира, и это было таким значимым достижением для команды и всей страны. Болельщики обеспечивают нам тёплую поддержку на всех турнирах, стараются изо всех сил, чтобы команда преуспела. На Евро-2020 всё точно так же.



У нас снова есть шанс войти в историю. Показать нашим родителям и членам семьи, что такое сборная Англии в финале, ведь живьём они этого никогда не видели. И, думаю, так во всей нашей стране. Конечно, это особенный момент. Если мы сможем закончить дело и выиграть, то останемся в истории до конца своей жизни. Серьёзное испытание, но мы должны с ним справиться», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.

Финал чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия состоится завтра, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. В полуфинале Евро сборная Англии в дополнительное время одолела Данию (2:1). В свою очередь, национальная команда Италии переиграла Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен).