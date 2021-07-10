Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Алания» вырвала ничью в матче с «КАМАЗом» в первом туре ФНЛ

«Алания» вырвала ничью в матче с «КАМАЗом» в первом туре ФНЛ
Комментарии

«КАМАЗ» принимал «Аланию» в матче первого тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах и завершилась с ничейным счётом 1:1.

Первый гол в этой встрече был забит лишь на 82-й минуте. Автором забитого мяча стал защитник хозяев Егор Тесленко. Матч шёл к победе «КАМАЗа», однако в компенсированное ко второму тайму время случился автогол — в свои ворота забил другой защитник набережночелнинцев Сергей Морозов. Таким образом финальный счёт встречи 1:1. «Алания» и «КАМАЗ» получают по одному очку в первом туре ФНЛ.

Главным судьёй матча был Антон Анопа из Благовещенска. Его ассистентами были Сергей Каруненко (Воронеж) и Александр Чекалин (Воронеж). Резервный рефери — Константин Юданов (Москва).

ФНЛ - Первый дивизион. 1-й тур
10 июля 2021, суббота. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 1
Алания
Владикавказ
1:0 Тесленко – 82'   1:1 Морозов – 90+1' (автогол)
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021