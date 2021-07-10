«Алания» вырвала ничью в матче с «КАМАЗом» в первом туре ФНЛ
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«КАМАЗ» принимал «Аланию» в матче первого тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах и завершилась с ничейным счётом 1:1.
Первый гол в этой встрече был забит лишь на 82-й минуте. Автором забитого мяча стал защитник хозяев Егор Тесленко. Матч шёл к победе «КАМАЗа», однако в компенсированное ко второму тайму время случился автогол — в свои ворота забил другой защитник набережночелнинцев Сергей Морозов. Таким образом финальный счёт встречи 1:1. «Алания» и «КАМАЗ» получают по одному очку в первом туре ФНЛ.
Главным судьёй матча был Антон Анопа из Благовещенска. Его ассистентами были Сергей Каруненко (Воронеж) и Александр Чекалин (Воронеж). Резервный рефери — Константин Юданов (Москва).
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