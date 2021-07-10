Кейн: Кьеллини и Бонуччи — воины. Жду славной битвы

Форвард сборной Англии Гарри Кейн перед матчем финала Евро-2020 с Италией прокомментировал игру защитников итальянской команды Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи.

«Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи? Прежде всего они великолепные защитники. Они хорошо читают игру и знают, где надо находиться, прекрасно выбирают позицию. И, конечно, оба они воины. Так что я жду славной битвы. Но ради этого и играешь в футбол. Я сам люблю навязывать борьбу центральным защитникам.



Они поставят всё на кон ради победы, и мы точно так же поставим всё на кон ради победы. Пусть победит сильнейший, но я с нетерпением жду этой схватки. Если нападающий хочет быть лучшим, он должен играть против лучших. Именно это и произойдёт в воскресенье», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.