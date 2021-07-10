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Трансфер Влашича в «Милан» может сорваться из-за запросов ЦСКА

Трансфер Влашича в «Милан» может сорваться из-за запросов ЦСКА
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Переход полузащитника ЦСКА Николы Влашича в «Милан» находится под угрозой срыва.

Как сообщает Tuttomercatoweb, генеральный директор россонери Иван Газидис беседовал с президентом армейцев Евгением Гинером. В процессе диалога выяснилось, что ЦСКА не намерен расставаться с Влашичем за цену менее € 35 ​​млн. Такая стоимость обусловлена тем, что москвичи хотят найти достойную замену на рынке в пределах € 20 млн. Для «Милана» такая цена слишком высокая.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.

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