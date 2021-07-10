Кейн: сборная Италии — прекрасная команда, но мы более чем в силах победить

Форвард сборной Англии Гарри Кейн перед матчем финала Евро-2020 с Италией высказался о силе итальянской команды.
«Будет трудный матч. Сборная Италии — прекрасная команда. К тому же с богатой историей побед на крупных турнирах. У них много опыта, есть индивидуально сильные игроки, но главное — сплочённый коллектив. Будет тяжёлая битва, но мы знаем, что наша команда более чем в силах победить.
Надо только сосредоточиться на себе, тщательно подготовиться и подойти к матчу с тем же настроем, с каким подходили ко всем остальным: не сомневаться в том, что мы способны выиграть. В важных матчах, в больших финалах результат определяют мелочи. Мы должны сделать так, чтобы они сложились в нашу пользу.
Естественно, для меня и для команды это было бы неимоверно важно. Я уже говорил: победа со сборной превосходит любую возможную победу с клубом, и у нас есть такая возможность. Наша страна давно не выходила в финал, и мы должны хватать такой шанс обеими руками», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.
Финал чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия состоится завтра, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. В полуфинале Евро сборная Англии в дополнительное время одолела Данию (2:1). В свою очередь, национальная команда Италии переиграла Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен).
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