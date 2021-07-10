Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» рассчитывает, что «ПСЖ» вскоре будет вынужден продать Мбаппе

«Реал» рассчитывает, что «ПСЖ» вскоре будет вынужден продать Мбаппе
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» не намерен форсировать события с переходом нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Как сообщает AS, на встречах, которые были проведены в «Королевском клубе» с участниками будущих переговоров, был сделан вывод, что лучше не форсировать ситуацию и позволить «ПСЖ» самому захотеть продать Мбаппе.

По неофициальной информации, парижане будут вынуждены продать игроков на сумму около € 150 млн, чтобы соответствовать требованиям финансового Fair Play. В Мадриде надеются, что ещё до окончания контракта Килиана в 2022 году «ПСЖ» согласится на переговоры.

Ранее стало известно, что форвард отказал «ПСЖ» в переговорах о новом соглашении. Люди, близкие к окружению Мбаппе, посоветовали «Реалу» оказать давление, чтобы облегчить переговоры о трансфере. Но «сливочные» отказываются от этого способа.

Новость по теме
Мбаппе подпишет с «ПСЖ» новый контракт, если в него будет включен пункт перехода в «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021