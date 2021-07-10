«Реал» рассчитывает, что «ПСЖ» вскоре будет вынужден продать Мбаппе

Мадридский «Реал» не намерен форсировать события с переходом нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Как сообщает AS, на встречах, которые были проведены в «Королевском клубе» с участниками будущих переговоров, был сделан вывод, что лучше не форсировать ситуацию и позволить «ПСЖ» самому захотеть продать Мбаппе.

По неофициальной информации, парижане будут вынуждены продать игроков на сумму около € 150 млн, чтобы соответствовать требованиям финансового Fair Play. В Мадриде надеются, что ещё до окончания контракта Килиана в 2022 году «ПСЖ» согласится на переговоры.

Ранее стало известно, что форвард отказал «ПСЖ» в переговорах о новом соглашении. Люди, близкие к окружению Мбаппе, посоветовали «Реалу» оказать давление, чтобы облегчить переговоры о трансфере. Но «сливочные» отказываются от этого способа.