«Ротор» дома не смог обыграть «Текстильщик»

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В матче 1-го тура Футбольной национальной лиги волгоградский «Ротор» сыграл вничью с ивановским «Текстильщиком». Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 0:0.

На 88-й минуте «Текстильщик» остался в меньшинстве — полузащитник Илья Шведюк получил вторую жёлтую карточку.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток). Ассистенты — Дмитрий Семёнов (Петрозаводск) и Дмитрий Тарасов (Тамбов). Резервный арбитр — Рафаэль Шафеев (Волгоград).

В предыдущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ротор» занял 15-е место и вылетел из турнира. «Текстильщик» занял 15-е место в турнирной таблице сезона-2020/2021 Футбольной национальной лиги.

Результаты других матчей ФНЛ:

«Нефтехимик» — «Олимп-Долгопрудный» — 1:0



«Факел» — «Балтика» — 3:3

«Велес» — «Енисей» — 1:0