Поль Погба обратился к суперзвезде НБА после демонстрации баскетбольных навыков. Видео

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба проводит отпуск в Майами после выступлений на Евро-2020. В один из дней хавбек поиграл в баскетбол. Француз выложил на своей странице в «Твиттере» видео, на котором продемонстрировал свои навыки в этом виде спорта.

«Эй, Джимми Батлер, скажи своим ребятам, чтобы связались со мной. Смотреть до конца», — подписал видео Погба. Батлер — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Майами Хит».

Видео можно посмотреть в «твиттере» Поля Погба.

Напомним, трёхцветные уступили сборной Швейцарии на стадии 1/8 финала турнира в послематчевой серии пенальти (3:3 ДВ, 4:5 по пенальти). Несмотря на невыразительные результаты, главный тренер сборной Дидье Дешам сохранил свой пост.