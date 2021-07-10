Королева Елизавета II обратилась к сборной Англии перед финалом Евро-2020

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к сборной Англии в преддверии матча финала чемпионата Европы — 2020 со сборной Италии.
«Мистер Гарет Саутгейт. 55 лет назад мне посчастливилось быть на чемпионате мира с Бобби Муром и увидеть, что значит для футболистов и команды победа в финале главного турнира. Хотелось бы передать поздравления от меня и членов моей семьи с прохождением в финал Евро и пожелать всего наилучшего на завтрашнем матче. Надеюсь, в историю войдёт не только результат, но также дух и гордость от вашей игры», — говорится в заявлении Елизаветы II.
Финал чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия состоится завтра, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. Англичане выигрывали свой единственный международный трофей в 1966 году, победив в финале чемпионата мира. Бобби Мур был капитаном той сборной.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё — трогательная история с матча Евро от нашего гостя.
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