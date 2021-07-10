Фанатку сборной Англии уволили после попадания в телетрансляцию

Болельщица сборной Англии Нина Фаруки была уволена после того, как попала в телетрансляцию матча 1/2 финала Евро с Данией (2:1 ДВ), сообщает Daily Mail.
37-летняя женщина, узнав о том, что её подруга выиграла билеты на матч в розыгрыше, отпросилась с работы, сказавшись больной. Нина думала, что ей, скорее всего, не дадут выходной из-за нехватки персонала, и поэтому решила обмануть начальство.
Телекамера сфокусировалась на ней, когда болельщики праздновали первый гол сборной Англии. Когда Нина проверила свой телефон в перерыве между таймами, друзья сказали, что видели её. Женщину уволили уже утром следующего дня — начальство сказало ей не возвращаться. Начальник Нины обвинил её во «лжи».
«Они сказали, что видели, что я была на игре. Я призналась в этом. Но сожаления об этом вообще нет, и мне сказали, что всё, я уволена. Немного сожалею об этом, ведь никто не хочет, чтобы его уволили. Но я бы жалела и ненавидела себя, если бы пропустила матч. Я бы сделала это снова», — сказала Фаруки.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё — трогательная история с матча Евро от нашего гостя.
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