Манчини — о финале Евро: нужно сделать последнее усилие

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о матче финала Евро-2020 с Англией.
«Финал будет сложным по многим причинам, но мы должны сосредоточиться на нашей игре и постараться как можно лучше реализовать наш подход, зная, что это будет последний матч на турнире. Мы надеемся наслаждаться игрой 90 минут, а затем уйти в отпуск. Нужно сделать последнее усилие.
Стерлинг? Англия — сильная команда, а Стерлинг является одним из многих отличных игроков, который серьёзно прибавил. Мы должны хорошо сыграть против него, но в этой команде есть и другие. Я не знаю, кто будет играть справа, а в центре есть Кейн. Вся их линия атаки хороша, игроки обладают прекрасной скоростью и техникой.
Всем нужно немного расслабиться после 50 дней сборов. Они прекрасно себя вели в эти дни, я доволен их работой. Все выкладывались более чем на 100%, иначе нас бы здесь не было. Я очень доволен ими и тем, что они сделали», — приводит слова Манчини пресс-служба УЕФА.
- 10 июля 2021
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