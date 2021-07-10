Федотов: амбиции возглавить сборную России? Амбиции есть всегда

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопрос о возможном назначении на пост наставника сборной России.
«Амбиции возглавить сборную? Амбиции есть всегда. Мы работаем, чтобы показывать своё мастерство, свой класс. Как это выходит — это уже для взгляда со стороны», — сказал Федотов.
Об уходе бывшего тренера сборной Станислава Черчесова было объявлено 8 июля. Ранее технический комитет РФС выразил поддержку специалисту, несмотря на провал сборной России на чемпионате Европы — 2020. Основной проблемой был назван уровень игроков.
Сборная России на Евро-2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.
- 10 июля 2021
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