Федотов: амбиции возглавить сборную России? Амбиции есть всегда

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопрос о возможном назначении на пост наставника сборной России.

«Амбиции возглавить сборную? Амбиции есть всегда. Мы работаем, чтобы показывать своё мастерство, свой класс. Как это выходит — это уже для взгляда со стороны», — сказал Федотов.

Об уходе бывшего тренера сборной Станислава Черчесова было объявлено 8 июля. Ранее технический комитет РФС выразил поддержку специалисту, несмотря на провал сборной России на чемпионате Европы — 2020. Основной проблемой был назван уровень игроков.



Сборная России на Евро-2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.