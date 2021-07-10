«Барселона» получила разрешение от Примеры на регистрацию Месси

Испанская Примера разрешила «Барселоне» зарегистрировать Лионеля Месси для участия в чемпионате, сообщает AS.
По информации источника, после решения вопросов с зарплатой аргентинца, будет объявлено о подписании контракта. Разрешение лиги было получено после того, как «Барселона» предоставила гарантии, что она снизила свою зарплатную ведомость с уходом ряда игроков, имена которых пока не разглашаются.
Сообщается также, что «Пари Сен-Жермен» всё ещё надеется убедить Месси присоединиться к клубу. Однако с разрешением вопроса о его регистрации возможность ухода из «Барсы» сведена к минимуму. Ранее стало известно, что Месси подпишет новый контракт с «Барселоной» до июня 2023 года после выступления в составе сборной Аргентины на Кубке Америки.
В прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету пять голов и две передачи в шести играх Лиги чемпионов. В Кубке Америки Аргентина поборется за победу. В финале команда сыграет с Бразилией.
- 11 июля 2021
-
00:12
- 10 июля 2021
-
23:53
-
23:44
-
23:40
-
23:31
-
23:01
-
22:59
-
22:43
-
22:39
-
22:28
-
22:10
-
22:03
-
21:52
-
21:50
-
21:46
-
21:42
-
21:31
-
21:19
-
21:07
-
21:00
-
20:38
-
20:10
-
20:07
-
19:58
-
19:58
-
19:41
-
19:36
-
19:24
-
19:14
-
19:01
-
18:57
-
18:56
-
18:55
-
18:37
-
18:35