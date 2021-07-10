«Барселона» получила разрешение от Примеры на регистрацию Месси

Испанская Примера разрешила «Барселоне» зарегистрировать Лионеля Месси для участия в чемпионате, сообщает AS.

По информации источника, после решения вопросов с зарплатой аргентинца, будет объявлено о подписании контракта. Разрешение лиги было получено после того, как «Барселона» предоставила гарантии, что она снизила свою зарплатную ведомость с уходом ряда игроков, имена которых пока не разглашаются.

Сообщается также, что «Пари Сен-Жермен» всё ещё надеется убедить Месси присоединиться к клубу. Однако с разрешением вопроса о его регистрации возможность ухода из «Барсы» сведена к минимуму. Ранее стало известно, что Месси подпишет новый контракт с «Барселоной» до июня 2023 года после выступления в составе сборной Аргентины на Кубке Америки.



В прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету пять голов и две передачи в шести играх Лиги чемпионов. В Кубке Америки Аргентина поборется за победу. В финале команда сыграет с Бразилией.