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«Торино» вслед за «Челси» сделал предложение киевскому «Динамо» по трансферу Забарного

«Торино» вслед за «Челси» сделал предложение киевскому «Динамо» по трансферу Забарного
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«Торино» вступил в борьбу с «Челси» за 18-летнего защитника киевского «Динамо» Илью Забарного, сообщает Tuttomercatoweb.

«Торино» сделал предложение киевлянам в размере € 5,5 млн плюс бонусы и процент от перепродажи. Это предложение хуже, чем у «Челси», который был готов купить Забарного за € 12 млн. Однако после победы в Лиге чемпионов «Челси» нацелился на более звёздных игроков, и поэтому решил отложить покупку футболиста сборной Украины.

Забарный выступает за сборную Украины с 2019 года. Провёл за неё 21 матч, забил один гол.

Ранее сообщалось, что 24-летний форвард сборной Украины Артём Довбик, выступающий на родине за «Днепр-1», привлёк внимание «Торино» и «Реала Сосьедад». Отмечается, что оба клуба сделали запрос по игроку в украинский клуб.

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