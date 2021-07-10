В «Спартаке» прокомментировали исчезновение профиля Урунова с сайта клуба

Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал исчезновение профиля полузащитника Остона Урунова с официального сайта клуба.
«Обычная ошибка. Профиль Остона Урунова вновь на официальном сайте «Спартака». К столетию клуб намерен представить новую digital-экосистему — в том числе во избежание повторения подобных ситуаций в будущем», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Остон Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. Спустя половину сезона хавбек вернулся в уфимский клуб на правах аренды. В прошлом сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 16 матчах РПЛ и не отличился результативными действиями. Действующий контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,2 млн.
«Спартак» был готов продать Урунова в «Уфу» в летнее трансферное окно, однако генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов заявил, что клубам не удалось договориться.
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