Рамос: «ПСЖ» очень близок к победе в Лиге чемпионов

Новичок «Пари Сен-Жермен» защитник Серхио Рамос заявил, что парижскому клубу под силу выиграть Лигу чемпионов.
«В этом клубе я увидел силу, жажду победы, которую испытывают игроки. Они хотят прийти в такой клуб. Игроки «ПСЖ» уже играли в финале Лиги чемпионов. Они очень близки к тому, чтобы выиграть турнир, и это то, что меня привлекает. Это может стать идеальным симбиозом. Если я смогу внести вклад в победу, будет замечательно. Мечтаю думать о победе в моей пятой Лиге чемпионов и первой в нашей с «ПСЖ» Лиге чемпионов», — приводит слова Рамоса RMC Sport.
Рамос покинул «Реал» в конце июня в связи с истечением контракта. За «Королевский клуб» он выступал с 2005 года. Со «сливочными» 35-летний футболист пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.
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