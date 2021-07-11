«Результат неудовлетворительный». Оздоев — о выступлении сборной России на Евро-2020

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев высказался о результатах национальной команды на Евро-2020.



«Успел ли отдохнуть? Получилось около 10 дней. Сейчас с новыми эмоциями приехал в команду — то, что произошло со сборной, осталось там. Понятно, что результат неудовлетворительный, но надо как можно быстрее перестраиваться, готовиться к сезону. У «Зенита» есть свои задачи. Мы хотим снова идти за трофеями, выиграть чемпионство, Кубок. Всё, что возможно. Это теперь на данный момент самые важные цели.



Что чувствовал перед Евро? Это было предвкушение большого турнира. Хотелось показать свои лучшие качества, помочь команде, чтобы она добилась хорошего результата. За победы и любые неудачи, за всё всегда отвечает команда — в этом нет сомнений. То есть все за всё — у нас командный вид спорта. Раз так получилось, надо переосмыслить многие вещи, понять, что произошло. И двигаться дальше», — цитирует Оздоева сайт «Матч ТВ».

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