Вендел: считаю Бразилию фаворитом в финале Кубка Америки, а Евро выиграет Англия
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Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, кого считает фаворитами в финалах Кубка Америки и Евро-2020.
«За Кубком Америки, конечно же, слежу. Тем более, он проходит в Бразилии и я, как всегда, болею за свою сборную. Надеюсь, она выиграет в финале, считаю именно нашу команду фаворитом в решающей игре с Аргентиной. Но и Евро смотрю. Там будет не простой финал. Думаю, победитель определится в серии пенальти. И это будет Англия.
Когда играет Бразилия — смотрю прямые трансляции! Хорошие игры — стоят того. Мне с Дриусси во время финала лучше находиться друг от друга как можно дальше? Наоборот! Пусть будет поближе. Ведь если Бразилия выиграет, можно будет очень много тем для шуток и подколок найти», — цитирует Вендела «Матч ТВ».
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