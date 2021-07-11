Саутгейт отреагировал на письмо королевы Елизаветы II к сборной Англии перед финалом Евро

Главный тренер сборной Англии Гаррет Саутгейт отреагировал на письмо Королевы Великобритании Елизаветы II перед финальным матчем чемпионата Европы по футболу 2020 года со сборной Италии.

«Итальянцы — фантастические игроки с очень хорошим тактическим планом, у них также есть опытный тренер, и они сейчас в ударе. У нас есть сильные стороны, мы должны стараться играть в свой футбол, как мы это делали до сих пор. Было здорово получить письмо от королевы, адресованное всей команде», — приводит слова Саутгейта Marca.

Финал чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия состоится завтра, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.

В полуфинале Евро сборная Англии в дополнительное время одолела Данию (2:1). В свою очередь, национальная команда Италии переиграла Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен).

