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Саутгейт отреагировал на письмо королевы Елизаветы II к сборной Англии перед финалом Евро

Саутгейт отреагировал на письмо королевы Елизаветы II к сборной Англии перед финалом Евро
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Главный тренер сборной Англии Гаррет Саутгейт отреагировал на письмо Королевы Великобритании Елизаветы II перед финальным матчем чемпионата Европы по футболу 2020 года со сборной Италии.

«Итальянцы — фантастические игроки с очень хорошим тактическим планом, у них также есть опытный тренер, и они сейчас в ударе. У нас есть сильные стороны, мы должны стараться играть в свой футбол, как мы это делали до сих пор. Было здорово получить письмо от королевы, адресованное всей команде», — приводит слова Саутгейта Marca.

Финал чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия состоится завтра, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.

В полуфинале Евро сборная Англии в дополнительное время одолела Данию (2:1). В свою очередь, национальная команда Италии переиграла Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен).

Календарь чемпионата Европы по футболу - 2020
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