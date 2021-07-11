Буффон: Стерлинг для меня является одной из величайших фигур Евро-2020

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон назвал самых опасных игроков в сборной Англии.

«Рахим Стерлинг для меня является одной из величайших фигур Евро-2020. Мне нравится, как он играет. До сих пор ему удавалось выводить из равновесия некоторых очень серьёзных защитников в решающие моменты матчей. Я думаю, что этот турнир стал для него отличным подтверждением своего уровня на международной арене.

Гарри Кейн тоже преуспел, он проявил себя в ключевых матчах и в решающих моментах. О нападающем всегда судят по забитым голам, и люди много говорили, когда он не забивал в начале Евро, но он много работал на этом турнире», — приводит слова Буффона Daily Mail.

Финальный матч между сборными Англии и Италии на Евро-2020 состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».