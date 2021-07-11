Ди Мария открыл счёт в финальном матче Кубка Америки Аргентина – Бразилия

В эти минуты в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана — Марио Филью» проходит финальный матч Кубка Америки, в котором сборная Аргентины встречается с национальной командой Бразилии.

На момент написания новости проходит 38-я минута. Счёт в матче 1:0 в пользу сборной Аргентины. Счёт в матче на 22-й минуте открыл Анхель Ди Мария с передачи Родриго Де Пауля.

В полуфинале сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Колумбию (1:1, 3:2 в с.п.). Сборная Бразилии, в свою очередь, одолела Перу (1:0).

Турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.