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Ди Мария открыл счёт в финальном матче Кубка Америки Аргентина – Бразилия

Ди Мария открыл счёт в финальном матче Кубка Америки Аргентина – Бразилия
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В эти минуты в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана — Марио Филью» проходит финальный матч Кубка Америки, в котором сборная Аргентины встречается с национальной командой Бразилии.

На момент написания новости проходит 38-я минута. Счёт в матче 1:0 в пользу сборной Аргентины. Счёт в матче на 22-й минуте открыл Анхель Ди Мария с передачи Родриго Де Пауля.

В полуфинале сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Колумбию (1:1, 3:2 в с.п.). Сборная Бразилии, в свою очередь, одолела Перу (1:0).

Турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.

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