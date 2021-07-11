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Лионель Месси выиграл первый трофей в сборной Аргентины

Лионель Месси выиграл первый трофей в сборной Аргентины
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Нападающий Лионель Месси выиграл первый трофей в сборной Аргентины.

Напомним, в финале Кубка Америки – 2020 сборная Аргентины обыграла Бразилию. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана — Марио Филью» и завершилась победой аргентинцев со счётом 1:0. Победный гол в матче на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария. Результативной передачей отметился Родриго Де Пауль.

Ранее Месси в составе сборной Аргентины становился обладателем серебряной награды чемпионата мира 2014 года. Также он трижды становился серебряным призёром Кубка Америки (2007, 2015, 2016) и один раз бронзовым (2019).

В минувшем розыгрыше Кубка Америки Месси провёл 7 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

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