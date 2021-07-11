Лионель Месси прокомментировал победу сборной Аргентины в финале Кубка Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в финальном матче Кубка Америки с национальной командой Бразилии (1:0).
«На протяжении многих лет мы были близки к завоеванию этого трофея, и я знал, что в какой-то момент это случится. Мы смогли взять Кубок Америки в Бразилии в матче со сборной Бразилии. Счастье, которое я чувствую, безумно и всеобъемлюще, потому что прежде мне приходилось терпеть поражения и разочарование. Лучшего момента не придумаешь. Эта команда действительно заслужила победу. Это потрясающе, мы счастливы», — приводит слова Месси Ole.
Турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине.
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