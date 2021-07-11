Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси прокомментировал победу сборной Аргентины в финале Кубка Америки

Лионель Месси прокомментировал победу сборной Аргентины в финале Кубка Америки
Комментарии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в финальном матче Кубка Америки с национальной командой Бразилии (1:0).

«На протяжении многих лет мы были близки к завоеванию этого трофея, и я знал, что в какой-то момент это случится. Мы смогли взять Кубок Америки в Бразилии в матче со сборной Бразилии. Счастье, которое я чувствую, безумно и всеобъемлюще, потому что прежде мне приходилось терпеть поражения и разочарование. Лучшего момента не придумаешь. Эта команда действительно заслужила победу. Это потрясающе, мы счастливы», — приводит слова Месси Ole.

Турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине.

Новость по теме
Лионель Месси выиграл первый трофей в сборной Аргентины с 2008 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021