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Кварацхелия — после матча с «Химками»: это последний гол за «Рубин»? Посмотрим

Кварацхелия — после матча с «Химками»: это последний гол за «Рубин»? Посмотрим
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем. Грузинский хавбек вчера, 10 июля, забил единственный гол в матче с «Химками» (1:0) на предсезонном турнире и был признан лучшим игроком встречи.

«Это последний гол за «Рубин»? Не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Это не от меня зависит, но я постараюсь забить много голов здесь», — цитирует Кварацхелию сайт «Матч ТВ».

Ранее сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны многих европейских клубов. Среди них — «Ювентус», «Милан», «Аталанта», «Бавария», «Аякс» и «Лидс Юнайтед». В завершившемся розыгрыше Российской Премьер-Лиги 20-летний хавбек принял участие в 23 матчах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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